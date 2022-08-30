Требуется разработать фронтенд для простого сайта школы. Заказ включает полное выполнение работы 'под ключ', обеспечивая удобство и доступность для пользователей.
Необхідно створити сайт на Вордпрес.
Необхідно створити сайт на Вордпрес. По суті створити сайт-візитку вокальної студії. У нас є лендінг www.sentire-voice.com.ua. Тому завдання полягає в тому, щоб перенести дизайн і контент головної сторінки на cms і під стилі існуючого лендінгу зробити решту сторінок: блог, дизайн статті блогу, сторінка контакти. Новий сайт перенести на хостинг. Термін роботи 3 дні.
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