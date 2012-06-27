Нужен сайт-каталог, не магазин, варианты реализации, то есть CMS рассматриваю разные. Домен и хостинг предоставляю сам.
Необходим сайт аналог dai2.ru
Необходимо сделать сайт - аналог https://dai2.ru. Сайт необходимо создать в кратчайшие сроки. Бюджет проекта 400$.
Заявки фрилансеров
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