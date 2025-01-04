Необходимо разработать сайт с товарами из Китая

$4000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт14 заявок79 просмотров

Нужно взять проект, возглавить все процессы по его созданию, идея будет в том, что товары с Китайских оптовых маркетплейсов будут выгружаться на наш сайт и будет возможность заказывать товары как в интернет магазине.

Необходимы люди с опытом разработки похожих сайтов или с пониманием того, как в плане сайтов идет взаимодействие с Китаем.

Все подробности при общении в ЛС.

Создание интернет-магазиновСоздание сайтов
4 месяца назад
Sekoko
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