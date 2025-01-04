Нужно взять проект, возглавить все процессы по его созданию, идея будет в том, что товары с Китайских оптовых маркетплейсов будут выгружаться на наш сайт и будет возможность заказывать товары как в интернет магазине.



Необходимы люди с опытом разработки похожих сайтов или с пониманием того, как в плане сайтов идет взаимодействие с Китаем.



Все подробности при общении в ЛС.