Необходимо создать инвестиционную платформу

Сделать информационный сайт по биткоину, все самые популярные информационные страницы Чоо такое биткоин История биткоин Биржи биткоин Краны биткоин Кошельки биткоин обменники ну в общем вы поняли и так далее, только информациоонные страницы которые просто будут заполнены информацией, без активного содержимого, с ...