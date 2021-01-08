Разработать сайт, внешне чем-то похожий на наш сайт http://edunion.de/ 1. Простой и понятный интерфейс 2. Необходимо будет встроить iframe с "Умным Календарем". 3. !Возможно! прикрутить новостную ленту, чтобы обычные люди смогли ее обновлять лично.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый вечер, необходимо создать инвестиционную платформу на подобии вашего Платона. Какие функции вы сможете туда встроить?
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт3 года назад
- $2500
Нужно сделать сайт “онлайн-сервис пунктов приема металлолома” по готовым макетам из figma. Макеты скину по взаимной заинтересованности, к заданию прикрепил два скрина для общего понимания и ТЗ. Сайт делаю для себя, поэтому все согласования и ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать сайт запчастей примеры: https://zip4tools.ru/Сайты «под ключ»31 заявкаЗакрыт3 года назад
Простой сайт заданий. категории заданий, заказчик говорит цену, пишет что делать, пишет что указать для ответа. исполнитель выполняет шлет ответ, ждет оплату. возможность указать ответ для автопроверки, возможность чс. возможность доработки., возможность прикреплять скрины. так же 1 уровневая ...Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно: создать сайт-агрегатор новостроек спб, с поиском по разным параметрам. Так же нужно сделать парсер (выгрузку) застройщиков и ЖК с другого сайта. Пишите сроки и цены. Пример сайта: spbguru.ru/Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется адаптивный лендинг на конструкторе tilda.Мебельная тематика (Корпусная мебель на заказ)Наличие портфолио обязательно!Просьба - сразу ссылку на ваше портфолиоСайты «под ключ»48 заявокЗакрыт3 года назад
Сделать информационный сайт по биткоину, все самые популярные информационные страницы Чоо такое биткоин История биткоин Биржи биткоин Краны биткоин Кошельки биткоин обменники ну в общем вы поняли и так далее, только информациоонные страницы которые просто будут заполнены информацией, без активного содержимого, с ...Сайты «под ключ»30 заявокЗакрыт3 года назад