Здравствуйте, уважаемые исполнители. Мне необходимо разработать площадку по аналогии с этим сайтом: https://tg.seads.me/catalog/

Сайт нужен "под-ключ", т.е. и фронт и бек. Регистрации для рекламодателей и покупателей. Подтягивалась, чтобы информация с телеграмм-каналов.

В общем, все необходимо сделать по функционалу 1 в 1. Но дизайн, чтобы был получше и сайт будет на другом языке, перевод предоставим.

Проект определенно будет нуждаться в постоянной технической поддержке, предоставьте стоимость ежемесячно.

Бюджет имеется, сроки тоже не маленькие. Жду Ваши предложения как можно скорее. Формирую бюджет.

Всем спасибо!