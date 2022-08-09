Необходимо создать полноценный сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт16 заявок441 просмотр

Здравствуйте, уважаемые исполнители. Мне необходимо разработать площадку по аналогии с этим сайтом: https://tg.seads.me/catalog/

Сайт нужен "под-ключ", т.е. и фронт и бек. Регистрации для рекламодателей и покупателей. Подтягивалась, чтобы информация с телеграмм-каналов.

В общем, все необходимо сделать по функционалу 1 в 1. Но дизайн, чтобы был получше и сайт будет на другом языке, перевод предоставим.

Проект определенно будет нуждаться в постоянной технической поддержке, предоставьте стоимость ежемесячно.

Бюджет имеется, сроки тоже не маленькие. Жду Ваши предложения как можно скорее. Формирую бюджет.

Всем спасибо!

3 года назад
zhanroman
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