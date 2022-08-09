Разработка веб-сайта для компании по переезду, позволяющего клиентам вводить данные через калькулятор и сохранять запросы. Поставщики услуг могут просматривать заказы и общаться с клиентами через личные кабинеты. Внедрение системы оценки исполнителей и возможность оплаты через PayPal и банковский перевод.
Необходимо создать полноценный сайт
Здравствуйте, уважаемые исполнители. Мне необходимо разработать площадку по аналогии с этим сайтом: https://tg.seads.me/catalog/
Сайт нужен "под-ключ", т.е. и фронт и бек. Регистрации для рекламодателей и покупателей. Подтягивалась, чтобы информация с телеграмм-каналов.
В общем, все необходимо сделать по функционалу 1 в 1. Но дизайн, чтобы был получше и сайт будет на другом языке, перевод предоставим.
Проект определенно будет нуждаться в постоянной технической поддержке, предоставьте стоимость ежемесячно.
Бюджет имеется, сроки тоже не маленькие. Жду Ваши предложения как можно скорее. Формирую бюджет.
Всем спасибо!
Заявки фрилансеров
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