Необходимо создать сайт для Гостевого дома

$550
Сайты «под ключ»Закрыт12 заявок245 просмотров
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Добрый день!

Необходимо создать сайт для гостевого дома

http://www.booking.com/hotel/ru/tatiana-guest-house-lazarevskoe.ru.html?sid=50581e2992b1c83c511b35d7346e6aeb;dcid=1

Сайт с возможностью бронирования номеров в доме

(он-лайн бронирование через booking.com, коды предоставляются)

Страницы Сайта

Главная

Номера

Цены

Бронирование

Контакты

Пожелания

На главной странице должет быть информер - погода, виджет Отзывы (код предоставляется)

На всех страницах должен быть установлен счетчик yandex метрика (код предоставлю)

Возможность он-лайн приема денежных средств

Понравился вот такой формат сайта

http://onepage.bx-shef.by/agrousadba/#

Остальное при обсуждении

10 лет назад
GromAV
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Velerbu
51 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$550
10 дней
Заказчик без вести пропал. Сначала работа шла нормально, но вот уже 2 месяца человек не выходит на связь Остался должен 10 000 рублей Если работа будет оплачена, - готов убрать отзыв.
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