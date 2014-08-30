Необходимо создать сайт на ворд прес.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен42 заявки419 просмотров

Добрый день ,необходимо создать сайт на ворд прес.

Напишите, пожалуйста примерные стоимости от и до на сайт , с дизайном и отдельно за верстку без дизайнера , если есть бриф на заполнение.

11 лет назад
aleksavladi
Алексанра 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

rd-soft
Леонид 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 отзывов(-2)
11 лет назад
$100
3 дня
Хорошо справился с задачей , выполнил все в срок , работаем дальше , всем рекомендую к сотрудничеству !
Отличный заказчик

Заявки фрилансеров

rd-soft
Леонид 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 отзывов(-2)
11 лет назад

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