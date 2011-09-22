Необходимо создать сайт по обучению людей

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт13 заявок309 просмотров

Сайт предназначен для тех, кому необходимы высокопрофессиональные мотивированные сотрудники, стремящиеся достичь удовлетворенности каждого клиента и соответствующего роста прибыли.

-Создать шапку на основе имеющихся данных

-Создать меню,которое уже проработано и наполнить контентом,который тоже уже написан.

-Оригинальный дизайн, после которого клиентам не хотелось бы уйти с сайта.

-Ну и по мелочам...)

Строго порфолио... и профи)

Сайт на Joomla с возможностью дальнейшего редактирования самостоятельно...

Бюджет на больше 4500 тысяч рублей...

Joomla
14 лет назад
petroffm
Михаил 
44 года
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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