Необходимо создать сайт по обучению людей

Сайт предназначен для тех, кому необходимы высокопрофессиональные мотивированные сотрудники, стремящиеся достичь удовлетворенности каждого клиента и соответствующего роста прибыли.

-Создать шапку на основе имеющихся данных

-Создать меню,которое уже проработано и наполнить контентом,который тоже уже написан.

-Оригинальный дизайн, после которого клиентам не хотелось бы уйти с сайта.

-Ну и по мелочам...)

Строго порфолио... и профи)

Сайт на Joomla с возможностью дальнейшего редактирования самостоятельно...

Бюджет на больше 4500 тысяч рублей...