Т.З 1.дизайн ~ 2.регистрация( с высолкой на email.ЛОГИН.ПАРОЛЬ.И ТАК ДАЛЕЕ ) ~ 3.личный кабинет(друзья.фотографии.видео.стена.включение режима кому виден..всем.или отдельным людям.и так далее) ...
Необходимо создать женский портал.
Добрый всем день.
Необходимо создать женский портал на DLE.
Будут:
- разделы
- статьи
- каталог фирм
- видеораздел
- блог автора
- форум
- регистрация пользоваелей
- комментарии
- опросы
- и другое для портала.
Ориентир - 20000 посетителей в день в будущем.
Выбор CMS еще не окончательный. Жду Ваших ЗА и ПРОТИВ.
Ищу энергичных людей для реализации этого проекта.
Заявки фрилансеров
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