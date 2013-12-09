Здравствуйте. Нам нужен человек разработчик сайтов, у нас студия > разработки сайтов с 7-летним стажем, появился большой поток заказов. > Что нужно делать? Верстать сайты на любых движках по Вашему опыту: > ...
Несложный сайт
сайтдолжен быть похоже на это: http://qqtoys.ru/
а вот так делать не надо: http://kupitmishku.ru/
что важно,и что нужно будет сделать:
1) большая карточка товара...( большое фото)
2) привязка соц,сети (вк.,однокласники),и к каждому товару возможнось комметарий и лайки
3) дизайн сайта в стиле праздника,радости,веселья в ярких тонах
4) корзина "в 1 клик"....
5) будет примерно 50 товаров,их нужно будет разбить по категориям... размер: 4 размера; и цветам: 4 цвета
6) фото которые,я предоставлю будут сделаны професиональным фотографом ( нужно будет их доработать под дизайн сайта)
7) нарисовать логотип
8) под шапкой разместить слайдер
9) платформа OpenCart (возможно расмотрю другие варианты-предлагате)
Ну примерно както так.... Важно сделать уклон на красивые фотографии.!
Связь по скайпу или по телефону!!!
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