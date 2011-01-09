Несложный сайт на WP или Jооmla

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт9 заявок225 просмотров

Здравствуйте.

Нужен развлекательный сайт.

Цвета примерно как у - http://ziza.qip.ru/

Размеры блоков и шаблон примерно как на http://yaplakal.com/

Модули:

+ Возможно установки разного содержимого боковых блоков для категорий сайта

+ Возможность комментирования Поста через логин Вконтакте

+ Ответ администратора зарегистрированным посетителями (если CMS предусматривает регистрацию)

WordPress
14 лет назад
MaXiM-13
Максим 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

vit_msk
39 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов(-1)
14 лет назад
$100
3 дня
Очень доволен работой. От заказчика получил предоплату. Сделали работу. Очень рад сотрудничеству с таким человеком как Максим. Надуюсь сотрудничать.

Заявки фрилансеров

vit_msk
39 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов(-1)
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