Задача: создание сайтов псевдо-компаний, чтобы смотрелись нормально и правдиво с уникальным контентомили рерайт Требования: чистый html или простая cms, уникализированный тематический дизайн, от 5 страниц контента. Пока есть такие тематики: ...
Несложный сайт на WP или Jооmla
Здравствуйте.
Нужен развлекательный сайт.
Цвета примерно как у - http://ziza.qip.ru/
Размеры блоков и шаблон примерно как на http://yaplakal.com/
Модули:
+ Возможно установки разного содержимого боковых блоков для категорий сайта
+ Возможность комментирования Поста через логин Вконтакте
+ Ответ администратора зарегистрированным посетителями (если CMS предусматривает регистрацию)
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