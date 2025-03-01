Next.js (React) + Sanity/Contentful

$250
  1. Биржа фриланса
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Закрыт6 заявок191 просмотр

Я имею задачу создать сайт-блог со статьями. Пример дизайна находится в аттаче.

Стек: Next.js (React) + Sanity/Contentful для CMS.
Доступ в административную часть через логин и пароль.
Тексты будет размещать и корректировать копирайтер.

Требования к сайту:

  • Быстрая загрузка (например, хостинг на Cloudflare)

  • Чистый код и хорошая структура проекта

  • SEO-оптимизация (правильные метатеги, alt на картинках и т.д.)

  • Три вида форм обратной связи

  • Адаптивность и кросс-браузерность

Что нужно сделать:

  • Взять файлы из Figma (4-5 страниц + формы)

  • Сверстать и развернуть проект на Git

  • Подключить CMS и настроить доступ

  • Настроить и протестировать формы обратной связи

  • Опубликовать несколько тестовых статей

Результат:

  • Полностью рабочий сайт

  • Код и проект загружены в Git

  • Инструкция по развёртыванию (если потребуется)

Я сам работаю с React/JS, поэтому смогу быстро отвечать на технические вопросы. Жду от вас стоимость и сроки. Если возможно, укажите их отдельно для вёрстки, CMS и финального развёртывания.

FigmaNext.jsReactВерстка сайтовИнтеграция версткиСоздание сайтов
2 месяца назад
lawsupport1
Оганез 
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