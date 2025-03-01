Я имею задачу создать сайт-блог со статьями. Пример дизайна находится в аттаче.

Стек: Next.js (React) + Sanity/Contentful для CMS.

Доступ в административную часть через логин и пароль.

Тексты будет размещать и корректировать копирайтер.

Требования к сайту:

Быстрая загрузка (например, хостинг на Cloudflare)

Чистый код и хорошая структура проекта

SEO-оптимизация (правильные метатеги, alt на картинках и т.д.)

Три вида форм обратной связи

Адаптивность и кросс-браузерность

Что нужно сделать:

Взять файлы из Figma (4-5 страниц + формы)

Сверстать и развернуть проект на Git

Подключить CMS и настроить доступ

Настроить и протестировать формы обратной связи

Опубликовать несколько тестовых статей

Результат:

Полностью рабочий сайт

Код и проект загружены в Git

Инструкция по развёртыванию (если потребуется)

Я сам работаю с React/JS, поэтому смогу быстро отвечать на технические вопросы. Жду от вас стоимость и сроки. Если возможно, укажите их отдельно для вёрстки, CMS и финального развёртывания.