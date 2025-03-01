Требуется дизайнер и разработчик для создания новостного сайта «под ключ». Ищем специалиста с опытом в веб-разработке и дизайне. Проект включает полное создание сайта с учетом всех необходимых функций для новостного ресурса.
Next.js (React) + Sanity/Contentful
Я имею задачу создать сайт-блог со статьями. Пример дизайна находится в аттаче.
Стек: Next.js (React) + Sanity/Contentful для CMS.
Доступ в административную часть через логин и пароль.
Тексты будет размещать и корректировать копирайтер.
Требования к сайту:
Быстрая загрузка (например, хостинг на Cloudflare)
Чистый код и хорошая структура проекта
SEO-оптимизация (правильные метатеги, alt на картинках и т.д.)
Три вида форм обратной связи
Адаптивность и кросс-браузерность
Что нужно сделать:
Взять файлы из Figma (4-5 страниц + формы)
Сверстать и развернуть проект на Git
Подключить CMS и настроить доступ
Настроить и протестировать формы обратной связи
Опубликовать несколько тестовых статей
Результат:
Полностью рабочий сайт
Код и проект загружены в Git
Инструкция по развёртыванию (если потребуется)
Я сам работаю с React/JS, поэтому смогу быстро отвечать на технические вопросы. Жду от вас стоимость и сроки. Если возможно, укажите их отдельно для вёрстки, CMS и финального развёртывания.
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