Нужно сделать одностраничный сайт с КАЧЕСТВЕННЫМ ДИЗАЙНОМ. Тематика – Турция, туры/отдых в Турции. На странице небольшой текст + почтовая форма. Почтовая форма должна быть грамотно настроена для максимально ...
Новостной сайт-журнал
Нужен сайт. Например наджумле или вордпрессе. От вас дизайн и функционал. Есть примеры сайта - что хотим.
Заявки фрилансеров
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