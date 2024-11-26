Всем привет! Нуждаюсь в разработчике сайтов, который сделает шикарную лендинговую страницу и сделает сайт основанный на продажи обучения.



Блоки и текст уже расписан, остается вам только все это собрать



Блоков 10



Нужен обязательно сделать верстку и адапт, помимо дизайна.



Выберу кандидата с опытом, который имеет портфолио