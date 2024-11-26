Нуждаюсь в подрядке на работу с сайтом (в описание расписал подробнее)

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт13 заявок69 просмотров

Всем привет! Нуждаюсь в разработчике сайтов, который сделает шикарную лендинговую страницу и сделает сайт основанный на продажи обучения.

Блоки и текст уже расписан, остается вам только все это собрать

Блоков 10

Нужен обязательно сделать верстку и адапт, помимо дизайна.

Выберу кандидата с опытом, который имеет портфолио

Адаптивная версткаДизайн лендинговСоздание лендингов
5 месяцев назад
79621508690
Дмитрий 
22 года
4 года в сервисе
Был
5 месяцев назад

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