Нужен движок социальной сети и его оформление

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Закрыт7 заявок290 просмотров

Аналог Odnoklassniki или Facebook. В общем, я думаю, понятно :)

В принципе существуют готовые бесплатные движки, вполне возможен вариант "доработки напильником" готового решения.

Проект небольшой, так что и предложения ожидаются соответствующие. Вопросы по теме приветствуются.

17 лет назад
fijias
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17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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