Нужен интернет-магазин.

Здравствуйте! Нужен сайт с интернет-магазином, некое техническое задание на будущий проект находится в прикреплённом файле. Наполнением каталогов займусь я сам. Нужен дизайн сайта, верстка, движок, а также загрузка на уже существующий адрес и наладка работы. Готов потратить (спасибо кризису) сумму в районе 20 – 22 т.р. . Более дешевые предложения приветствуются :)) .. Хотелось бы избежать, после окончания работы над проектом, выражений со стороны разработчика, типа : – ... Ну что же вы хотели получить за эти деньги... Спасибо!!! Кто готов взяться пишите примерный срок исполнения и после знакомства с ТЗ, вашу стоимость... С уважением!