Нужен интернет магазин на 1С Битрикс

Нужно сделать интернет магазин http://prntscr.com/h1fu4b по готовым макетам http://prntscr.com/h1fuk8

Должна быть последующая выгрузка и управление товарами с помощью системы Мой Склад (выгрузка товаров в excel)

Есть товары

Есть фильтрация

Верстка должна быть адаптивная

Возможно сделать дополнительные накладки на товары

Есть карточка товара и к ней дополнительный параметр (картинка + рамка из дерева к картине) - меняется фото и цена товара в зависимости от накладки