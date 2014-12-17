Нужен клон сайта

Существует сайт игрового сообщества WOT. В первую очередь важен функционал со всеми фичами. Лучше если будет клон 100%, кроме материалов конечно. На сайте существует авторизация Wargaming ID, работает криво, не во всех браузерах. Нужно исправить. Сбор данных по игрокам тоже не известно как работает. Сами хозяева его давно кинули, возможно срезы данных делались в ручную.

Ссылка http://poh-z.ru/

На сколько я понял был использован, по крайней мере частично, код вот этого модуля http://wot-news.com/main/clanstat.

Предложите цену вопроса.