Нужен одностраничный сайт "ревьюшник" для онлайн казино.

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Здравствуйте, Олег.

Нужен одностраничный сайт "ревьюшник" с каталогом для онлайн казино.

Адаптивный под мобильные устройства.

Вот несколько примеров:

1 пример

2 пример

Только нам пока что не нужны переходы на сами "рецензии" или огромные меню с статьями и другими страница. Нам для теста пока что нужен одностраничный сайт с каталогом, с кнопкой для перехода в само онлайн казино. Ну и будет описание с изображениями (по поводу всех креативов, у нас есть дизайнер, который качественно сделает свою работу, вы главное подскажите какие нужны форматы и расширения).

Самое главное, сделать качественно "каталог" с кнопкой.

2 года назад
guest_16449186066833
2 года в сервисе
Был
2 года назад