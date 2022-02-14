Нужен одностраничный сайт "ревьюшник" для онлайн казино.

Здравствуйте, Олег.

Нужен одностраничный сайт "ревьюшник" с каталогом для онлайн казино.

Адаптивный под мобильные устройства.

Вот несколько примеров:

1 пример

2 пример

Только нам пока что не нужны переходы на сами "рецензии" или огромные меню с статьями и другими страница. Нам для теста пока что нужен одностраничный сайт с каталогом, с кнопкой для перехода в само онлайн казино. Ну и будет описание с изображениями (по поводу всех креативов, у нас есть дизайнер, который качественно сделает свою работу, вы главное подскажите какие нужны форматы и расширения).

Самое главное, сделать качественно "каталог" с кнопкой.