У нас собственный софт для обработки изображений -фотографий. Нужен плагин для интернет магазинов на вордпрессе. ПО данному плагину изображение с сайта отправляется на наш сайт (на нем у даляется фон) и возвращается на сайт заказчика. ...
Нужен одностраничный сайт "ревьюшник" для онлайн казино.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, Олег.
Нужен одностраничный сайт "ревьюшник" с каталогом для онлайн казино.
Адаптивный под мобильные устройства.
Вот несколько примеров:
Только нам пока что не нужны переходы на сами "рецензии" или огромные меню с статьями и другими страница. Нам для теста пока что нужен одностраничный сайт с каталогом, с кнопкой для перехода в само онлайн казино. Ну и будет описание с изображениями (по поводу всех креативов, у нас есть дизайнер, который качественно сделает свою работу, вы главное подскажите какие нужны форматы и расширения).
Самое главное, сделать качественно "каталог" с кнопкой.
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