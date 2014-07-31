В приложении прототипы на магазин. Его нужно доработать (дорисовать прототипы) для адаптивной версии. На последних трёх страницах попытки прототипировщика сделать адаптации, но сейчас это пример "как делать не надо". ...
Нужен программист. Php, jQuery, ajax, mysql.
Доброго времени.
Требуется веб программист для разработок различных проектов с нуля.
Требования:
1. Хорошее знание ООП, опыт работы на любых фреймворках приветствуется
2. Знание Javascript, jQuery, желательно знание ajax, либо желание его изучить.
3. Опыт проектирования БД под проекты и отличное знание mysql
Пробный период - месяц, во время пробного периода ЗП 30000-35000, далее возможно увеличение ЗП в зависимости от того. как вы себя проявите.
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