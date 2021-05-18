Нужен сайт

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Закрыт35 заявок1384 просмотра

Необходимо создать сайт по натяжными потолкам, регион Беларусь - Минск. Пример дизайна сайта можно взять с сайта https://veritto.by/

Написать 20-30 текстов на тематику натяжных потолков.

4 года назад
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