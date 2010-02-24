Нужен сайт

Доброго времени суток, друзья. Итак, сразу к делу. Мне требуется сайт под ключ, с доменом и хостингом на год в домене "ru". Тематика сайта:что-то среднее между сайт-визитка-портфолио-магазин. Креативный и молодежный, можно сказать, ...