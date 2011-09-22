Нужен сайт для IT компании

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт7 заявок299 просмотров

Нужен Сайт для IT компании:

Тематика сайта: Компания предлагающая услуги в области Информационных технологий, системному администрированию, обслуживанию компьютерной техники.

1. Разработка интересного дизайна. (важно)

2. Встроенный чат.

3. Оптимизация для раскрутки.

4.Должна быть встроенная cистема резервного архивирования на случай сбоев на арендованном хостинге.

Жду ваших решений и предложений! Варианты "готовы взяться" и "можем сделать" без конкретных предложений рассматриваться не будут.

ТехЗадание в файле описано на 90%

14 лет назад
bizon1974
Евгений 
50 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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