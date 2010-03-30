Нужен сайт для компании

Добрый день!

Для компании нужен сайт "под ключ" с авторским дизайном на легком в освоении движке.

ТЗ как такового пока нет.

Есть представление что хотелось бы иметь, это стандартные разделы:

Новости, О компании, Продукция, Услуги, Контакты

Оставляйте ссылки на примеры выполненных Вами работ.

Обсуждение продолжим с выбранным исполнителем.

В личку и ICQ просьба не писать.

Заявки скрыты.