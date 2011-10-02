Нужен сайт для транспортной компании

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Закрыт4 заявки189 просмотров

Нужен сайт точно такой же как www.larditrans.com абсолютно одинаковый сайт , только с маленькими изменениями.

Предложите кто может сделать, за сколько времени и сколько будет стоить...только написать сайт (без доменов, хостов, раскрутки и.д.)

14 лет назад
stanislavka111
38 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

ADI
39 лет
19 лет в сервисе
Был
6 часов назад
14 лет назад
$2000
40 дней

Заявки фрилансеров

ADI
39 лет
19 лет в сервисе
Был
6 часов назад
14 лет назад

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