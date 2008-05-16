Нужен сайт Fashionlight.ru

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт21 заявка316 просмотров

Нужен сайт - почти копия http://t-light.ru, но с другим текстом и фотографиями, с счетчиком посещаемости. Разработчиков просим указать цену и сроки исполнения!

17 лет назад
JoraKornev
Михаил 
42 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Закрытый клуб

    Создание простенького сайта: "Закрытый клуб кликеров" 1) Регистрация на сайте с заданными полями. 2) Проверка регистрации, после включение аккаунта - активный или отказ - удаление аккаунта и сообщение на емаил причины. 3) ...

    DLE
    Сайты «под ключ»2 исполнителя
    Завершен
    17 лет назад

  • Создание сайта и дальнейшая раскрутка

    Здравствуйте уважаемые исполнители. Требуется разработка индивидуального партнерского сайта о казино, этот сайт должен быть легок в управлении, что бы легко можно было редактировать и добовлять страници, менять рекламу. На сайте должно быть много информации про ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание сайта

    Пример по дизайну и приблизительной структуре: www.gosvuz.ru статичный сайт без скриптов 6 страниц жду ваши предложения по цене и по срокам

    Сайты «под ключ»23 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание сайта для клуба

    $900

    Приветствую! Ножно создать сайт для рыбацкого клуба. Сайт с регистрацией, форумом, галереей. более подробно при общении. Точного ТЗ пока нет, нужна помощь в составлении. Сроки - чем быстрее, тем лучше. ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Сайт брачного агентства

    Требуется создать простенький сайт брачного агентства, требования к красоте дизайна минимальные, на сайте должен быть установлен видео чат с повременной оплатой. Пример такого сайта http://marriageagency-nataly.net/

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн + скрипты (сайт-каталог старинных монет )

    Нужно сделать просто и не дорого. Сайт www.oldcoins.ru-&gt; каталог монет царской России с ценами и фотками. + посетители могут по любой монете выставлять педложение о продаже. разработать простой ...

    Сайты «под ключ»23 заявки
    Закрыт
    17 лет назад