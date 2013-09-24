Нужен сайт хостела с системой бронирования

Задача: создать сайт хостела с системой on-line бронирования номеров и мест. Англоязычную и русскую версии.

Прикрутить возможность оплаты палкой, платежами с карты или через иные электронные деньги или подобрать необходимого агрегатора по сбору платежей.

Работаю строго без предоплаты. Оплата по факту или поэтапная работа.

Обязательная поддержка и ведение проекта после его запуска, для оперативного решения вопросов, за дополнительную оплату ежемесячную.

Сайт объединяет в себе несколько хостелов и несколько гостевых домов в одном городе.

Оплата за сайт под ключ 250$ +-

Внешний вид сайта взять с hostels.com, внешний вид просмотра номеров и дизайн кнопок в разделе выбора и бронирования взять с booking.com т.з. подготовлю в течении суток после того как выберу исполнителя.

Сайт будет без выбора регионов и городов, только один регион и в нём несколько разных хостелов и гостевых домов.