Нужен сайт хостела с системой бронирования

$250
Сайты «под ключ»Закрыт5 заявок165 просмотров
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Задача: создать сайт хостела с системой on-line бронирования номеров и мест. Англоязычную и русскую версии.

Прикрутить возможность оплаты палкой, платежами с карты или через иные электронные деньги или подобрать необходимого агрегатора по сбору платежей.

Работаю строго без предоплаты. Оплата по факту или поэтапная работа.

Обязательная поддержка и ведение проекта после его запуска, для оперативного решения вопросов, за дополнительную оплату ежемесячную.

Сайт объединяет в себе несколько хостелов и несколько гостевых домов в одном городе.

Оплата за сайт под ключ 250$ +-

Внешний вид сайта взять с hostels.com, внешний вид просмотра номеров и дизайн кнопок в разделе выбора и бронирования взять с booking.com т.з. подготовлю в течении суток после того как выберу исполнителя.

Сайт будет без выбора регионов и городов, только один регион и в нём несколько разных хостелов и гостевых домов.

10 лет назад
serklim66
57 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
jerri3000
Алексей 
41 годСловения
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$197
14 дней
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