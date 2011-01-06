Нужен сайт на MODx

Здравствуйте!

Необходимо по новому дизайну создать сайт на MODx. (будет обновлятся www.illusion-ds.net)

В прикрепленном файле краткое ТЗ и 3 скрина дизайна,чтоб был понятен обьем и сложность.

Жду ваши предложения по цене и срокам.

Спасибо.