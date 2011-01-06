Нужен скрипт такой же как ava*ua, либо как сервисы hotline*ua и т.д. главное условие импорт товаров, сравнение цен, добавление прайсов.
Нужен сайт на MODx
Здравствуйте!
Необходимо по новому дизайну создать сайт на MODx. (будет обновлятся www.illusion-ds.net)
В прикрепленном файле краткое ТЗ и 3 скрина дизайна,чтоб был понятен обьем и сложность.
Жду ваши предложения по цене и срокам.
Спасибо.
Заявки фрилансеров
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