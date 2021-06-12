Нужен сайт на вордпресс на медицинский аппарат , вызывающий интерес

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Закрытнет заявок53 просмотра

Есть мед аппарат , который незнаком публике. Задача сформировать спрос , на сайте нужна полная информация и свойствахх прибора в разных категориях, то есть 3 страницы как минимум должны быть в виде лендинга. Сайт должен вызывать любобытство и подогревать интерес . 

WordPress
4 года назад
guest_16236765175397
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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