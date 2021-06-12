Текст для наполнения блоков есть - 9 блоков. От вас дизайн и правильная логическая компановка блоков. Также нужно сделать в верхнем меню пункт прайс-лист (в виде якоря и отдельной страницей). В конце ...
Нужен сайт на вордпресс на медицинский аппарат , вызывающий интерес
Есть мед аппарат , который незнаком публике. Задача сформировать спрос , на сайте нужна полная информация и свойствахх прибора в разных категориях, то есть 3 страницы как минимум должны быть в виде лендинга. Сайт должен вызывать любобытство и подогревать интерес .
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт4 года назад
- $150
Добрый день! Есть макет сайта-портфолио в Figma, необходимо на базе него создать сайт на WP. Функционал довольно простой: - Главная страница с перечнем годов - Страница портфолио с контентом Заголовок, ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен4 года назад
Хочу создать сайт remax75 наполнением которого будут являться фотографии и описание работы моих радиоэлектронных устройств. Фото устройств и описание принципа их работы будут высланы выбранному исполнителю.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен4 года назад
Задача сделать виджет отзывов. Упрощенный аналог cackle.me. Есть n-ное кол-во сайтов. Когда пользователь публикует отзыв, он уходит в админку, там мы видим с какого сайта пришел отзыв и мы можем либо его ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт4 года назад
Сайт для службы доставки еды из ресторанов Идеальный сайт не нужен,(можно даже частично не рабочий и без подключения платежной системы) криво-косо, главное побыстрее и чтобы была видимость что все требования выполнены Требования: личный ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт4 года назад
- $20
создать несложный лендинг на wix на тему септика. Отредактирую текст сам. подробнее по переписке.Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт4 года назад
Создать сайт по продажам онлайн! Дизайн должен быть лучше. Вот мне нравится такой вид: "автоматические откатные ворота ЗСК СПБ" Напишите какое время займет создание? Возможно работа по отсрочке? Скажите сколько у ...Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужен скрипт для размещать объявления о продаже автомобилей, близкий к https://auto.ru. База марок и моделей авто для выбора при добавлении объявления. Нужна возможность редактировать базу, добавлять модели при необходимости. Фильтр поиска как на auto.ru. С ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт4 года назад
сайт статистический ,демографический , исторический такую информацию должен нести сайт. На титульной странице должны быть 7-8 фоток. Сверху должны быть что то типа окон в которых обозначена тема . Команды. ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт4 года назад