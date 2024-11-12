Нужен сайт под ключ на Битриксе

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Закрыт8 заявок29 просмотров

Нужно сделать сайт на битриксе. Прикрепляю файл с техзаданием.

От кандидатов мне интересны: 1. Опыт проектов на Битриксе 2. стоимость 3. срок

1С-БитриксСоздание сайтов
6 месяцев назад
2xslow
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