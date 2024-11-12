Требуется обновление сайта, связанного с музыкальными путешествиями. Ищем дизайнера для доработки драфта в FIGMA и программиста для перевода проекта в веб. Оплата гарантирована.
Нужен сайт под ключ на Битриксе
Нужно сделать сайт на битриксе. Прикрепляю файл с техзаданием.
От кандидатов мне интересны: 1. Опыт проектов на Битриксе 2. стоимость 3. срок
Заявки фрилансеров
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