Нужен сайт, посвященный тестам

$250
Сайты «под ключ»Закрыт25 заявок291 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1.Создать сайт.

2.Есть понятная структура и видение будущего сайта

3.Есть текстовый контент.

4 Пример похожего сайта:http://www.kleo.ru/test/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs4Mjk4NTI7MjE4MDg0Mzt5YW5kZXgucnU6Z3VhcmFudGVl

5.работающих по предоплате просьба не беспокоиться,работаем по моей схеме: делаете сайт показываете на вашем хосте - получаете 70%,остальное после получения сайта.

15 лет назад
kokos1900
73 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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