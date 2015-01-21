Нужен сайт с элементами каталога

Здравствуйте. Нужна разработка сайта, под ключ, сайт представляет интернет площадку для сведенияПокупателя и Продавца для проведения «безопасной сделки». В проекте есть возможность подавать объявления, предусмотрен рейтинг Покупателя и Продавца с разделением его по категориям. Зарегистрированные пользователи могут подавать жалобы ...
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Задача-создать сайт под ключ, дизайн нужно утвердить. Сайт каталог. Функционал простой. Производство кожаных обложек для документов,на сайте каталог обложек, возможность выбрать, увеличить фото. Вот похожий сайт http://obldoc.ru/ ,но дизайн естественно другой нужно, современный и стильный.Шаблон! Ничего сверхестественного. Функционал такой же,админка желательно Вордпресс, управлять сайтом из админки должно быть максимально просто. Срок на сайт 3 дня максимум.
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