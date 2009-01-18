Нужен сайт с форумом для девушки.

Бюджет ровно 100 у.е.

Нужен готовый сайт с форумом для девушки 22 лет, что бы она была там хозяйкой.

Все дополнительные функции приветствуются. Дизайн лёгкий и простой.

Тему предлагайте.

Хочется рассмотреть уже готовый сайт. Что бы сразу купить и не ждать пока сайт будет создаваться.

Оплата по СБС.

Завершение платежа после установки сайта на мой хостинг, привязки домена и обучения функциям сайта.

Перед завершением платежа обязательно обучить меня как сделать резервную копию сайта, и восстановить её в случае проблем с хостингом.