Нужен сайт с привязкой ГПТ чата

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Открыт14 заявок34 просмотра

Нужен сайт желательно самописный движок с админ панелью.

2. Интеграция с GPT

  • Подключение к OpenAI GPT-4 (или 3.5)

  • Индикатор «ИИ печатает…»

Все детали раскрою уже в личке.

ChatGPTOpenAIСоздание сайтов
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