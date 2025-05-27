Требуется разработка сайта по продаже паркетной доски на платформе WordPress с использованием Elementor Pro. Сайт должен включать разделы с ценами и портфолио. Предоставьте примеры работ и стоимость разработки в заявке.
Нужен сайт с привязкой ГПТ чата
Нужен сайт желательно самописный движок с админ панелью.2. Интеграция с GPT
Подключение к OpenAI GPT-4 (или 3.5)
Индикатор «ИИ печатает…»
Все детали раскрою уже в личке.
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