Требуется разработать сайт на WordPress с использованием WooCommerce для продажи eSIM и VPN. Задача включает интеграцию API для eSIM, автоматическую выдачу ключей VPN, создание B2B-раздела, а также реализацию каталога с SEO-структурой. Визуальный стиль — минимализм с агрессивной цветовой гаммой. Необходим опыт работы с WooCommerce и внешними API.