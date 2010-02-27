Нужен создать сайт игры Дураки

Необходимо создать сайт, на котором пользователи смогли бы созваниваться друг с дружкой, используя веб-камеру. У каждого своя страничка (аккаунт) и возможность позвонить кому угодно из других пользователей. Прием оплаты за pro-аккаунт (расширенный набор ...