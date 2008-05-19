Создать Сайт строительной компании по их рекламному проспекту. Нужно что бы было аккуратно, строго и красиво.
Нужен управляемый сайт
Нужен сайт с системой управления + дизайн.
Функции сайта:
1.Доступ к определенному разделу сайта должен осуществлятся после регистрации с оплатой стоимости доступа.
2.Способы оплаты должны быть максимально удобные для всех пользователей в независимости от региона (жду варианты и предложения)
3.Срок доступа к сайту должен ограничиватся временем 1год.
4.Количество закачек должно ограничиватся (20-30 закачек одним пользователем за период времени регистрации)
5.Ссылки должны быть защещины от копирования и выкладывания их на другие сайты.
6.Система управления сайтом должна быть максимально удобна для рядового пользователя и надежна от взлома.
7.Форма обратной связи для зарегистрированных пользователей, что бы в форме они смогли оформить заказ.
8.Основные функции сайта, добавлять и редактировать файл архив.
9.Добавление отзывов зарегистрированными пользователями, после проверки модератором.
Пока вроде все. Подробности по дизайну и тематике сайта, а так же его наполнения. В личном общении.
Жду Ваши предложения с ценой и временем исполнения. Спасибо.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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