Нужен управляемый сайт

Нужен сайт с системой управления + дизайн.

Функции сайта:

1.Доступ к определенному разделу сайта должен осуществлятся после регистрации с оплатой стоимости доступа.

2.Способы оплаты должны быть максимально удобные для всех пользователей в независимости от региона (жду варианты и предложения)

3.Срок доступа к сайту должен ограничиватся временем 1год.

4.Количество закачек должно ограничиватся (20-30 закачек одним пользователем за период времени регистрации)

5.Ссылки должны быть защещины от копирования и выкладывания их на другие сайты.

6.Система управления сайтом должна быть максимально удобна для рядового пользователя и надежна от взлома.

7.Форма обратной связи для зарегистрированных пользователей, что бы в форме они смогли оформить заказ.

8.Основные функции сайта, добавлять и редактировать файл архив.

9.Добавление отзывов зарегистрированными пользователями, после проверки модератором.

Пока вроде все. Подробности по дизайну и тематике сайта, а так же его наполнения. В личном общении.

Жду Ваши предложения с ценой и временем исполнения. Спасибо.