Разработка индивидуального сайта. Необходима подробная оценка по пунктам (например: Главная страница: слайд-шоу 800 рублей, популярные услуги 1500, преимущества 700 и т.п.) от дизайнера, верстальщика и программиста отдельно. Исполнителя будем выбирать исходя из доскональности ...
Нужна копия лендинга
Нужен одностраничный сайт.
Без CMS, просто html / js.
Внешне вот такой: vsemesta.net/htmlpage/landing-copy.jpg
Всё можно скопировать с разных страниц вот отсюда s3s.so/sO606, все блоки подпишу откуда взять.
Должно работать как в исходнике.
Нужно 100% сходство с оригиналом.
Пишите ваши предложения с ценой/сроком.
Выберу исполнителя по цене.
Оплата по факту Вебмани или Яндекс.Деньги.
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