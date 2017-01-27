Нужна копия лендинга

Нужен одностраничный сайт.

Без CMS, просто html / js.

Внешне вот такой: vsemesta.net/htmlpage/landing-copy.jpg

Всё можно скопировать с разных страниц вот отсюда s3s.so/sO606, все блоки подпишу откуда взять.

Должно работать как в исходнике.

Нужно 100% сходство с оригиналом.

Пишите ваши предложения с ценой/сроком.

Выберу исполнителя по цене.

Оплата по факту Вебмани или Яндекс.Деньги.