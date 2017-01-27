Нужна копия лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт10 заявок179 просмотров

Нужен одностраничный сайт.

Без CMS, просто html / js.

Внешне вот такой: vsemesta.net/htmlpage/landing-copy.jpg

Всё можно скопировать с разных страниц вот отсюда s3s.so/sO606, все блоки подпишу откуда взять.

Должно работать как в исходнике.

Нужно 100% сходство с оригиналом. 

Пишите ваши предложения с ценой/сроком.

Выберу исполнителя по цене. 

Оплата по факту Вебмани или Яндекс.Деньги.    

HTMLJavaScript
8 лет назад
Business_Forsage
Сергей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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