Требуется создать сайт для магазина. Магазин работает в онлайн играх Работа рассчитана на быстрое выполнение, поэтому пожалуйста, если вы уже работаете над каким-то проектом, нам не пишите. ...
Нужна копия сайта gorod55.ru
У меня есть 2 проэкта на реализацию посмотрите если сможете реализовать сооринтируйте по цене
1.Нужно реализоваль абсолютный клон следующего сайта с незначительными в дизайне
2.нужен вэб сайт по http://www.usbrands.ru http://americansale.ru типу внешний вид реализовать в соответствии с дизайном следующего сайта http://www.benshermanusa.com/
Жду ответа С Уважением Иван
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