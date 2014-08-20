Нужна копия сайта с парсингом каталога

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен2 заявки192 просмотра

Нужна точная копия сайта adana.co.jp с парсингом каталога и возможность редактирования текущей информации ( перевод текстов на русский язык, добавить / удалять товары и др).

Сайт по фунционала каталог, без необходимости привинчивать функции интернет магазина.

Плюс нужна установка на хостинг.

11 лет назад
aquaria
Андрей 
50 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

creative-orange
Олег 
44 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$250
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

creative-orange
Олег 
44 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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