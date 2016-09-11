Нужна разработка Интернет Портала Жалобная книга РФ

Нужна разработка Интернет Портала на тему Жалобная книга РФ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ДИЗАЙНОМ В Рассрочку с первым взносом от 5000 рублей после заключения договора срок рассрочки интересует не больше 18 месяцев ОПЛАТУ каждый месяц гарантирую в размере 8000-12000 тысяч рублей оплату буду производить только на расчетный счет НА ПОЛНУЮ Стоимость рассчитываю на 150-200 тысяч рублей Жду предложений если кто заинтересовало СпасибоПримеры порталов предоставлю

(ОБЯЗАТЕЛЬНО ТОЛЬКО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА)