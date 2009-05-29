Нужна сборка на WordPress 2.7.1

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт8 заявок237 просмотров

1 Сборка включает в себя настроенные и установленные плагины (10-15 шт)

2 Бесплатные красивые темы (чем больше тем лучше)

Цель работы быстрая заливка сборки на хостинг

(залил сборку на хостинг, зарегал базу, пароли прописал и Все)

Пример Вашего предложение выглядит так

1 Цена = руб

2 Сроки = дней

3 Плагин (название и краткое описание) =шт

4 Темы = шт

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WordPress
16 лет назад
burla
49 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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