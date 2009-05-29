Необходим портал объявлений. Максимально возможный для этой тематики функционал! По функционалу не меньше, чем http://craigslist.org Интересуют предложения ТОЛЬКО от тех кто уже сдавал крупные порталы объявлений ...
Нужна сборка на WordPress 2.7.1
1 Сборка включает в себя настроенные и установленные плагины (10-15 шт)
2 Бесплатные красивые темы (чем больше тем лучше)
Цель работы быстрая заливка сборки на хостинг
(залил сборку на хостинг, зарегал базу, пароли прописал и Все)
Пример Вашего предложение выглядит так
1 Цена = руб
2 Сроки = дней
3 Плагин (название и краткое описание) =шт
4 Темы = шт
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Заявки фрилансеров
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