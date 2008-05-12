Нужно сделать такие вот вещи: 1) Серверный скрипт который будет проверять на наличие диска в сд-роме и ключа в нем после этого скрипт позволяет открыть определенные страницы ( закрытые страницы не ...
Нужны три сателлита
Нужно напарсить три сателлита по ~100 страниц каждый
с возможностью мгновенной смены дизайна
плачу 100$ за три (2 по 30$ без дизайна + 1 по 40$ с дизайном)
Выбранный исполнитель
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