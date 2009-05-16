Нужно переделать скрипт Рекламной сети!

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт2 заявки180 просмотров

Нужно переделать скрипт Рекламной сети!!! есть скрипт на поп биржи, нужно в этот скрипт добавить баннерскую систе и тизерную систему!Если есть готовые варианты скриптов , то можете обращатся !

связь:

аська 560-616-637

почта [email protected]

16 лет назад
Elnar
Elnar 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров