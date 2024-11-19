Нужно под ключ сделать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт30 заявок126 просмотров

Нужно под ключ сделать сайт на WordPress.

Имеется готов дизайн, тех задание так же есть.
Сайт должен иметь адаптивность, и работать без багов.

WordPressСоздание сайтов
5 месяцев назад
WRRP334499
Андрей 
35 лет
7 месяцев в сервисе
Был
25 дней назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
39 отзывов(-3)
5 месяцев назад
Лучший разработчик сайтов апреля
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Андрей
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
2 часа назад
34 отзыва
5 месяцев назад
Мариам
 
34 года
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Ксения
 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
21 день назад
155 отзывов(-1)
5 месяцев назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Максим
 
35 лет
10 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
5 месяцев назад
Михаил
 
28 лет
6 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Дмитрий
 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
31 отзыв
5 месяцев назад
Андрей
 
32 года
13 лет в сервисе
Был
час назад
85 отзывов
5 месяцев назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Кирилл
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад
Владислав
 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад
140 отзывов
5 месяцев назад
Михаил
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
16 часов назад
5 месяцев назад
Максим
 
30 лет
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
9 отзывов
5 месяцев назад
Аркадий
 
24 года
7 лет в сервисе
Был
2 дня назад
47 отзывов
5 месяцев назад
Алексей
 
52 года
3 года в сервисе
Был
16 часов назад
1 отзыв
5 месяцев назад
Александр
 
25 лет
8 лет в сервисе
Был
11 дней назад
15 отзывов
5 месяцев назад
Сергей
 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
5 месяцев назад
Андрей
 
33 года
9 лет в сервисе
Был
10 дней назад
12 отзывов
5 месяцев назад
Гаянэ
 
58 лет
6 месяцев в сервисе
Была
3 месяца назад
5 месяцев назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
онлайн
27 отзывов
5 месяцев назад
Александр
 
46 лет
3 года в сервисе
Был
час назад
5 отзывов
5 месяцев назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
10 дней назад
7 отзывов
5 месяцев назад
Юрий
 
16 лет
год в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
5 месяцев назад
Юрий
 
28 лет
9 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
2 отзыва
5 месяцев назад
Александр
 
47 лет
3 года в сервисе
Был
7 часов назад
5 месяцев назад
Сергей
 
33 года
10 лет в сервисе
Был
день назад
13 отзывов
5 месяцев назад
Дмитрий
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 часа назад
8 отзывов
5 месяцев назад
Валерий
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
7 часов назад
66 отзывов(-2)
5 месяцев назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 часа назад
11 отзывов
5 месяцев назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Дмитро
 
19 лет
3 года в сервисе
онлайн
7 отзывов
5 месяцев назад
Владислав
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
19 дней назад
6 отзывов
5 месяцев назад