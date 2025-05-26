Требуется разработка лэндинга на HTML/CSS/JS с анимацией и интерактивными элементами. Необходимо реализовать scroll snap-to-section, фоновое видео, а также адаптацию под мобильные устройства. Все изображения и видео должны быть оптимизированы для быстрой загрузки.
Нужно сделать дизайн главной страницы и установить на сайт Wordpress
Нужен редизайн главной страницы сайта manual-plus.kiev.ua на Wordpress и установка на этот сайт. Дизайн небходимо сделать по типу лендинга на 10 блоков (экранов) с адаптацией под ПК, планшет, мобильные. Учитывать рекомендации по СЕО оптимизации. Предпочтение исполнителю из Украины. Оплата договорная.
Выбранный исполнитель
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