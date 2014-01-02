Нужно сделать лэндинг страничку

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен6 заявок178 просмотров

Требуется сделать красиву, яркую и красочную страничку для этого продукта http://amkodor-belvar.by/catalog/medical_devices/apparat_magnitnoj_terapii/apparat_magnitnoj_terapii_amt_0/

Страничка должна быть кроссбраузерной, описание и фотографии должны быть легконаходимыми и читаемыми. Страничка с кнопкой для покупки оптом и в розницу, тоесть просто кнопку с выбором количества аппаратов. Добавить страничку контакты где должны быть телефон (2шт), емейл, скайп и форма обратной связи.

Дизайн должен быть строгим но ярким и притягательным. Текст описание должны читаться на духу. По сути лэндинг страничка продающая. Жду предложений.

11 лет назад
mr_vendetta
Илья 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$100
5 дней
Все хорошо сделал.
Все хорошо

Заявки фрилансеров

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создать сайт

    $500

    Нужен сайт, похожий по функционалу на этот: http://www.prosto-club.ru/ оплата частями: 30% на середине работы и остальное в конце. личный кабинет не нужен. только возможность записаться на занятия. ...

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Выполнение сайта "под ключ" согласно ТЗ

    Требуется разработка сайта на Joomla 3.2, подробности в прилагаемом ТЗ. В ТЗ возможно вносить корректировки по согласованию сторон. Убедительная просьба внимательно ознакомиться с ТЗ, чтобы четко понять масштаб работы. Предпочтения ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт сантехника

    $250

    Здравствуйте! Требуется сделать сайт сантехники. Включить задарма, отзывы, сделать сайт по диаграмме Гутенберга. Есть домен, и хостинг на джино, сайт сделать на опенкарте. заполню товаром сам. скину похожие сайты.

    Opencart
    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен красивый сайт-визитка

    Визитка должна быть похожа на landing page, все крупное, красивое, яркое. Но и при этом сохраняется общий стиль. Все, что могла - описала в ТЗ. Информации не очень много, но ее ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработка городского портала на django+python

    $5000

    Требуется создать городской портал со всеми возможностями прототипа www.057.ua + создание форума + создание системы монетизации доски объявлений + система защиты. Дизайн и верстка аналогична www.057.ua. В разроботке портала надо учесть его клонирование (тиражирование) и ...

    AndroidDjangoiOSPython
    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт под ключ

    Нужен сайт с 3D визуализацией для строительной компании... 1) Сайт визитка 2) Виртуальный поводырь по квартире 3) Создание дизайна

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад