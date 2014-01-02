Нужно сделать лэндинг страничку

Требуется сделать красиву, яркую и красочную страничку для этого продукта http://amkodor-belvar.by/catalog/medical_devices/apparat_magnitnoj_terapii/apparat_magnitnoj_terapii_amt_0/

Страничка должна быть кроссбраузерной, описание и фотографии должны быть легконаходимыми и читаемыми. Страничка с кнопкой для покупки оптом и в розницу, тоесть просто кнопку с выбором количества аппаратов. Добавить страничку контакты где должны быть телефон (2шт), емейл, скайп и форма обратной связи.

Дизайн должен быть строгим но ярким и притягательным. Текст описание должны читаться на духу. По сути лэндинг страничка продающая. Жду предложений.