Нужен сайт, похожий по функционалу на этот: http://www.prosto-club.ru/ оплата частями: 30% на середине работы и остальное в конце. личный кабинет не нужен. только возможность записаться на занятия. ...
Нужно сделать лэндинг страничку
Требуется сделать красиву, яркую и красочную страничку для этого продукта http://amkodor-belvar.by/catalog/medical_devices/apparat_magnitnoj_terapii/apparat_magnitnoj_terapii_amt_0/
Страничка должна быть кроссбраузерной, описание и фотографии должны быть легконаходимыми и читаемыми. Страничка с кнопкой для покупки оптом и в розницу, тоесть просто кнопку с выбором количества аппаратов. Добавить страничку контакты где должны быть телефон (2шт), емейл, скайп и форма обратной связи.
Дизайн должен быть строгим но ярким и притягательным. Текст описание должны читаться на духу. По сути лэндинг страничка продающая. Жду предложений.
Выбранный исполнитель
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