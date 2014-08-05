Нужно сделать новый сайт

$100
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Закрыт21 заявка245 просмотров

Нужно сделать сайт ( продающая страница или мини сайт )

Тематика : социальная карта студента kartastudent.org/ , studcard.me/ , metrokart.ru/

Обязательно что бы отличался и был лучше

Сроки- не более 10 дней

11 лет назад
msk909
Андрей 
65 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров