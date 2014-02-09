Нужно сделать редизай сайта, переделать сайт

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен1 заявка118 просмотров

Нужно переделать и сверстать сайт. Тут будет и дизайн и верстка. Есть два проекта. Все будет рассказано в личке.

11 лет назад
denistolstov5
Денис 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

k_chernish
38 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$60
4 дня
Поработали все отлично! Ребята молодцы. Может кое что еще хорошее сделают)
Приятно работать, рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

k_chernish
38 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад

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