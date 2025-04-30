Нужен сайт для компании занимающийся арендой офисов и складских помещений в Майами. Сайт для Американского рынка. Нужно сделать по след требованиям:

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- Floor plan и фото офиса/характеристика/цены (подключение к локальной системе компании на один из след платформ

Monday.com

Nexudus

Optix)

- Логин пароль и аккаунт для пользователей/договор для подписания

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- ⁠Security для входа после оплаты (код)