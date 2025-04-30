Требуется разработка онлайн платформы для подписания документов. Проект включает создание сайта «под ключ» с необходимыми функциональными возможностями. Ожидается готовый продукт, который будет удобен для пользователей и обеспечивает безопасность процесса подписания.
Нужно сделать сайт для Американского рынка
Нужен сайт для компании занимающийся арендой офисов и складских помещений в Майами. Сайт для Американского рынка. Нужно сделать по след требованиям:
Страницы:
- О нас
- Floor plan и фото офиса/характеристика/цены (подключение к локальной системе компании на один из след платформ
Nexudus
Optix)
- Логин пароль и аккаунт для пользователей/договор для подписания
- Contacts
- FAQ
- Принимать оплату онлайн
- Сообщения на e-mail
- Security для входа после оплаты (код)
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