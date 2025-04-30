Нужно сделать сайт для Американского рынка

$2200
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Открыт34 заявки133 просмотра

Нужен сайт для компании занимающийся арендой офисов и складских помещений в Майами. Сайт для Американского рынка. Нужно сделать по след требованиям:

Страницы:

- О нас

- Floor plan и фото офиса/характеристика/цены (подключение к локальной системе компании на один из след платформ

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